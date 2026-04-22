Gerade aus dem Knast raus: Mutmaßlicher Serienräuber dingfest gemacht

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Fünf Überfälle seit Februar: Die Polizei hat in Ratingen einen Serienräuber festgenommen. Er war erst vor wenigen Monaten aus dem Gefängnis freigekommen.

Von Frank Christiansen

Düsseldorf - Nach einer Serie von Raubüberfällen mit einer Schusswaffe hat die Polizei einen 29 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, seit Februar insgesamt fünf Raubüberfälle im Düsseldorfer Norden und in Ratingen begangen zu haben, teilte die Polizei mit.

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serienräuber festgenommen, der seit Februar insgesamt fünf Raubüberfälle im Düsseldorfer Norden und in Ratingen begangen haben soll. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen mutmaßlichen Serienräuber festgenommen, der seit Februar insgesamt fünf Raubüberfälle im Düsseldorfer Norden und in Ratingen begangen haben soll. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Der Räuber soll einen Friseursalon, eine Frau an einem Geldautomaten, einen Lebensmitteldiscounter und einen Taxifahrer überfallen haben.

Der vorbestrafte 29-Jährige sei erst im vergangenen Oktober aus der Haft entlassen worden.

Eine Ermittlungskommission sei dem polizeibekannten Mann teils durch verdeckte Maßnahmen auf die Schliche gekommen, habe ihn als Verdächtigen identifizieren und einen Haftbefehl gegen ihn erwirken können.

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Er wurde in einer Wohnung in Ratingen festgenommen. 

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten nach eigenen Angaben die mutmaßliche Tatwaffe, Tatkleidung sowie Tatbeute sicher. Der Mann sollte im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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