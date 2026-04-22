Gerade aus dem Knast raus: Mutmaßlicher Serienräuber dingfest gemacht
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Nach einer Serie von Raubüberfällen mit einer Schusswaffe hat die Polizei einen 29 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Der Mann stehe im Verdacht, seit Februar insgesamt fünf Raubüberfälle im Düsseldorfer Norden und in Ratingen begangen zu haben, teilte die Polizei mit.
Der Räuber soll einen Friseursalon, eine Frau an einem Geldautomaten, einen Lebensmitteldiscounter und einen Taxifahrer überfallen haben.
Der vorbestrafte 29-Jährige sei erst im vergangenen Oktober aus der Haft entlassen worden.
Eine Ermittlungskommission sei dem polizeibekannten Mann teils durch verdeckte Maßnahmen auf die Schliche gekommen, habe ihn als Verdächtigen identifizieren und einen Haftbefehl gegen ihn erwirken können.
Er wurde in einer Wohnung in Ratingen festgenommen.
Bei der Durchsuchung stellten die Beamten nach eigenen Angaben die mutmaßliche Tatwaffe, Tatkleidung sowie Tatbeute sicher. Der Mann sollte im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa