09.04.2024 08:43 Bei Schaf-Alarm an Bahnstrecke: Polizisten erleben unerwartete Geburt

Eine Schafherde an einer Bahnstrecke in Germersheim hat am Montag die Polizei stundenlang in Atem gehalten und mit einer unerwarteten Geburt überrascht.

Von Marc Thomé

Germersheim - Aufwendiger Einsatz und eine freudige Überraschung: Eine Schafherde hielt am Mittag des gestrigen Montags in Germersheim (Rheinland-Pfalz) die Polizei mehrere Stunden lang auf Trab. Während des Polizeieinsatzes an der Bahnstrecke kam auch noch dieses Lamm zur Welt. © Polizeidirektion Landau Dabei wurden die Beamten laut einem Polizeisprecher auch Zeuge der Geburt eines kleinen Lämmchens. Aber der Reihe nach: Ein Passant hatte die Polizei verständigt und darüber informiert, dass sich bei Germersheim-Süd eine Schafherde an der dortigen Bahnstrecke aufhielt und einige Tiere über die Gleise liefen. Der Versuch der Beamten, die Schafe vor Ort einzufangen, scheiterte allerdings zunächst. Erst als es den Polizisten mit der Unterstützung von freiwilligen Helfern und der Tierrettung gelang, den Leithammel unter Kontrolle zu bringen, wurden auch die anderen Schafe folgsam. Während der Aktion hatte dann auch noch eines der Schafe ein Lamm zur Welt gebracht. Das Neugeborene, seine Mutter und die übrigen Schafe konnten anschließend wohlbehalten zu einer Tierauffangstation gebracht werden. Schließlich gelang es der Polizei auch, den Eigentümer der Tiere ausfindig zu machen. Während des Polizeieinsatzes war der Bahnverkehr für mehrere Stunden stark beeinträchtigt.

Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/foottoo, Polizeidirektion Landau