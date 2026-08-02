Geschwister-Streit eskaliert: Frau springt aus fahrendem Auto

Nabburg - Eine Beifahrerin ist im Streit mit ihrer Schwester, die am Steuer saß, aus dem fahrenden Auto gesprungen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stritten die 26 Jahre alte Fahrerin und ihre 24 Jahre alte Schwester während der Fahrt von Nabburg nach Hause in Richtung Stulln (Landkreis Schwandorf).

Die Mutter saß den Angaben nach am Samstagnachmittag auf der Rückbank.

Im Streit habe die Beifahrerin die Fahrerin zuerst am Arm gepackt. Danach soll sie den Keyless Go-Schlüssel aus der Mittelkonsole des Wagens genommen, die Tür geöffnet und sich beim Abbiegen auf der Staatsstraße 2040 nach draußen gerollt haben.

Der Ford fuhr laut Polizei zu dem Zeitpunkt knapp 20 Kilometer pro Stunde.

Die 24-Jährige kam mit Prellungen und Abschürfungen ins Krankenhaus.