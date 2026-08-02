Zweimal innerhalb eines Tages erwischt: Mann tuckert betrunken mit E-Rolli durch die Gegend

Altenburg - Die Thüringer Polizei bezeichnete einen 65-Jährigen als "unbelehrbar". Innerhalb eines Tages wurde der Mann von den Beamten gleich zweimal wegen denselben Vergehen aufgegriffen.

Der 65-Jährige hatte vor Antritt seiner Rolli-Touren ordentlich ins Glas geschaut. (Symbolfoto) © 123RF/anissaphotography

Der Deutsche hatte beide mal ordentlich getankt. Am Freitagabend (31. Juli) wurde er auf seinem Krankenfahrstuhl in der Münsaer Straße in Altenburg angehalten.

Laut Polizei Gera zunächst deswegen, weil der 65-Jährige einen Fahrradanhänger nur mit einem Stück Draht an seinem Elektro-Rolli festgebunden hatte. Dass er einen im Tee hatte, sei erst danach bemerkt worden.

Ein Atemalkoholtest habe schließlich 2,37 Promille ergeben. Für den Mann endete die Spritztour mit einer Blutentnahme im Krankenhaus.

Am Samstagabend sollte er aber schon wieder auffällig werden. Diesmal in Nobitz, einer Gemeinde im Landkreis Altenburger Land.