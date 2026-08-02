Nächtlicher Einsatz: Aggressives Frauen-Duo bedrängt Bar-Gast und bespuckt Polizei

Zeitz - Die Polizei in Zeitz musste am frühen Samstagmorgen wegen aggressiver Frauen anrücken.

Die Polizei musste nachts zu einer Bar anrücken. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie Polizeisprecherin Ulrike Diener mitteilte, wurden die Beamten gegen 2 Uhr zu einer Bar am Neumarkt gerufen, nachdem dort zwei Ukrainerinnen (37 und 50 Jahre alt) eine Frau bedrängt hatten.

"Beiden Frauen war zudem in der Vergangenheit bereits wegen auffälligen Verhaltens nach Alkoholkonsum vom Betreiber der Bar Hausverbot erteilt worden", so Diener.

Trotz des erneut ausgesprochenen Hausverbots weigerte sich das Duo, die Kneipe zu verlassen. Auch die angerückte Polizei konnte daran nichts ändern - im Gegenteil.

Die betrunkenen Frauen wehrten sich derart heftig gegen die Beamten, dass ihnen Handfesseln angelegt werden mussten. Selbst danach traten und spuckten sie noch um sich.