Gesicht von Schülerin! Ermittlungen gegen Lehrer wegen KI-Sexvideo

Dietzenbach - Ein Lehrer einer Gesamtschule im hessischen Dietzenbach soll ein Video mit künstlicher Intelligenz (KI) erstellt haben, das ihn und eine Schülerin bei sexuellen Handlungen zeigt.

Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Staatsanwaltschaft Gießen teilte auf Anfrage mit, dass bei ihr "seit Ende Juli 2025 ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Herstellens jugendpornografischer Inhalte gemäß § 184c StGB anhängig" sei.

Konkret werde dem beschuldigten - nicht vorbestraften - Lehrer entsprechend vorgeworfen, ein Foto vom Gesicht einer 17 Jahre alten Schülerin mittels KI in eine pornografische Bilddarstellung integriert zu haben, hieß es zum Fall weiter.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten Beamte Datenträger wie etwa Computer sichergestellt.

Aktuell stehe die Auswertung dieser an.