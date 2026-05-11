Gestohlenes Tablet entlarvt Drogenbunker: Mehrere Kilogramm sichergestellt!
Berlin - In Berlin-Pankow wurde ein geklautes Tablet einem mutmaßlichen Dieb zum Verhängnis – und es offenbarte dabei noch weitere verdächtige Taten des Mannes.
Laut Polizei entdeckten die Beamten in der Wohnung des Mannes in der Pappelallee mehrere Kilogramm Kokain, Hunderte Ecstasy-Pillen, Cannabis, Haschisch und weitere illegale Drogen.
Außerdem fanden sie gestohlene Bankkarten und Ausweise, Falschgeld, mutmaßliches Diebesgut sowie zwei Einhandmesser.
Ins Rollen gebracht hatte den Einsatz eine 27-jährige Frau: Ihr war ein Rucksack samt Tablet gestohlen worden.
Mithilfe der Ortungsfunktion konnte sie das Gerät verfolgen und die Polizei direkt zum Verdächtigen führen.
Gegen den 56 Jahre alten Tatverdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen der Polizei zu möglichen weiteren Straftaten und Hintergründen dauern weiterhin an.
Titelfoto: Facebook / Polizei Berlin