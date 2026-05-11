Gestohlenes Tablet entlarvt Drogenbunker: Mehrere Kilogramm sichergestellt!

Berlin - In Berlin-Pankow wurde ein geklautes Tablet einem mutmaßlichen Dieb zum Verhängnis – und es offenbarte dabei noch weitere verdächtige Taten des Mannes.

Zu den Drogen gehörten Kokain, Cannabis und Haschisch. © Facebook / Polizei Berlin

Laut Polizei entdeckten die Beamten in der Wohnung des Mannes in der Pappelallee mehrere Kilogramm Kokain, Hunderte Ecstasy-Pillen, Cannabis, Haschisch und weitere illegale Drogen.

Außerdem fanden sie gestohlene Bankkarten und Ausweise, Falschgeld, mutmaßliches Diebesgut sowie zwei Einhandmesser.

Ins Rollen gebracht hatte den Einsatz eine 27-jährige Frau: Ihr war ein Rucksack samt Tablet gestohlen worden.

Mithilfe der Ortungsfunktion konnte sie das Gerät verfolgen und die Polizei direkt zum Verdächtigen führen.