Wegen Kindesmissbrauch gesuchter Mann an Sachsen-Grenze festgenommen

Breitenau - Die Bundespolizei hat einen gesuchten Mann an der Grenze zu Tschechien entdeckt. Gegen den 40-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs vor.

Bei einer Grenzkontrolle stellte die Bundespolizei in Breitenau einen Sexualstraftäter. (Symbolbild) © Paul Glaser/dpa

Am Mittwochmorgen hatten die Beamten der Bundespolizei einen Reisebus am Grenzübergang Breitenau im Osterzgebirge unter die Lupe genommen.

Während der Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass einer der Passagiere ein gesuchter Sexualstraftäter war. Erst am Vortag hatte die Staatsanwaltschaft Kiel den Deutschen zur Festnahme ausgeschrieben.

Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor.

Der Mann soll sich zwischen August 2024 und August 2025 fünfmal an einem Kind vergangen haben.