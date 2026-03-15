Zigarettenautomat in Bautzen gesprengt: Täter flüchten mit Beute

Bautzen - In der Nacht zum Sonntag wurde in Bautzen ein Zigarettenautomat gesprengt.

In Bautzen wurde in der Nacht zum Sonntag ein Zigarettenautomat gesprengt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren bislang unbekannte Täter gegen 1.35 Uhr auf der Neusalzaer Straße unterwegs.

Durch die Sprengung wurde der Automat zerstört, eine Abdeckung rund 17 Meter weit geschleudert.

Laut Zeugenaussagen flüchteten anschließend drei Personen mit einer großen Tasche zu Fuß vom Tatort.

Der Vorfall wurde den Behörden jedoch erst etwa eine Stunde später gemeldet - zu diesem Zeitpunkt waren die Täter bereits nicht mehr auffindbar.

Da an dem Zigarettenautomaten nur eine Zahlung per Karte möglich war, konnten die Täter kein Bargeld erbeuten.