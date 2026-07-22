Vermisste Schwimmerin auf Fahrgastschiff entdeckt

Rieden am Forggensee - Eine vermisst geglaubte Schwimmerin hat am Forggensee im Voralpenland einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst.

Die alarmierten Rettungskräfte entdeckten die Frau kurz nach Eintreffen auf dem Schiff. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die 70-jährige Urlauberin sei zum Schwimmen ins Wasser gegangen und anschließend von ihrem Begleiter am Ufer nicht mehr gesehen worden, teilte die Polizei mit. Daraufhin alarmierte er die Rettungskräfte.

Kurz nach deren Eintreffen entdeckten die Einsatzkräfte die Frau sicher an Bord eines Fahrgastschiffes.

Nach Angaben der Polizei im schwäbischen Landkreis Ostallgäu hatte sie im Wasser durch Winken auf sich aufmerksam gemacht.

Die Besatzung des Schiffes sah dies und holte die Schwimmerin bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag an Bord.