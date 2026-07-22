Im Netz als Kinder getarnt unterwegs: Hunderte Fahndungserfolge in NRW

Düsseldorf - Sie surfen als Kinder getarnt in sozialen Netzwerken, Chatportalen oder auf Spieleplattformen - und fahnden so nach Pädokriminellen: Ermittler des Landeskriminalamts (LKA NRW) haben in sogenannten Scheinkind-Operationen im Internet Hunderte Fahndungserfolge erzielt.

Pädokriminelle geben sich im Netz oft als gleichaltrig aus, um Kinder und Jugendliche zu manipulieren. (Symbolbild) © Elisa Schu/dpa

Seit 2023 seien durch solche Einsätze 674 Strafverfahren wegen des Verdachts auf Cybergrooming eingeleitet worden, teilte das LKA mit.

Cybergrooming beschreibt die gezielte Manipulation von Kindern und Jugendlichen über das Internet mit dem Ziel, sexuelle Übergriffe zu begehen.

Die Täter geben sich in Chats oder Online-Communitys gegenüber Kindern oder Jugendlichen als ungefähr gleichaltrig aus.

In vielen Fällen bringen sie die Kinder dazu, ihnen freizügige Selbstporträts zu senden.

Die Fotos werden dann teilweise als Druckmittel gegen die Minderjährigen eingesetzt. Manche Täter verfolgen das Ziel eines realen sexuellen Missbrauchs.