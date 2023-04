23.04.2023 13:28 Gewalt-Exzesse im Taunus: Zwei Frauen und ein Busfahrer brutal verprügelt

In Taunusstein und in Bad Schwalbach im Rheingau-Taunus-Kreis kam es in der Nacht zum Samstag zu zwei brutalen Attacken gegen zwei Frauen und einen Busfahrer.

Von Florian Gürtler

Bad Schwalbach/Taunusstein - Zwei junge Frauen wurden von vier Männer beleidigt, geschlagen und getreten, ein Busfahrer und ein weiterer Mann wurden ebenfalls Opfer einer brutalen Attacke. Die Polizei im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis ermittelt in beiden Fällen mit Hochdruck. Die Polizei im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis ermittelt wegen zwei brutaler Angriffe, die sich in der Nacht zum Samstag in Taunusstein und Bad Schwalbach ereigneten. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Beide Angriffe ereigneten sich bereits in der Nacht zum gestrigen Samstag, wie die in Bad Schwalbach ansässige Polizeidirektion Rheingau-Taunus am heutigen Sonntag mitteilte. Die erste Attacke erfolgte demnach in der Stadt Taunusstein. Gegen 0.24 Uhr kam es an der Bushaltestelle "Berliner Straße" zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast, der keinen Fahrschein vorzeigen konnte. "Als der Busfahrer vor der vorderen Tür des Busses stand, kamen plötzlich zwei weitere junge Männer dazu", berichtete ein Sprecher weiter. Die drei Männer griffen den Fahrer an und traktierten ihn mit Schlägen. "Ein 38-jähriger Fahrgast, der dem Busfahrer zu Hilfe kam, wurde ebenfalls attackiert und getreten", ergänzte der Polizeisprecher. Polizeimeldungen Frau verpasst Bushaltestelle: Als sie's bemerkt, gibt es kein Halten mehr Nach der Attacke flohen die Schläger in unbekannte Richtung. Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass es sich bei den Angreifern um drei Taunussteiner im Alter von 15 bis 22 Jahren handeln soll. Die Videoaufzeichnung des Busses werde noch ausgewertet. Der Busfahrer musste nach der Attacke ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrgast erlitt leichte Verletzungen und benötigte keine ärztliche Hilfe. Vier Täter beleidigen, schlagen und treten zwei jungen Frauen in Bad Schwalbach In Bad Schwalbach wurden in der Nacht zu Samstag nach dem Frühlingsfest zwei junge Frauen von vier Männern beleidigt, geschlagen und getreten - die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Gegen 1.42 Uhr kam es im Nachbarort Bad Schwalbach zu einer weiteren brutalen Attacke. Diesmal waren es zwei junge Frauen, 16 und 18 Jahre alt, die auf dem Parkplatz am Schmidtberg angegriffen wurden. Die Frauen hatten zuvor das Frühlingsfest auf dem Parkplatz besucht und hielten sich noch immer auf dem Festgelände auf. Vier junge Männer traten an die beiden Freundinnen heran und begannen, diese "verbal zu attackieren", wie der Sprecher erklärte. "In dem sich daraus entwickelnden Streitgespräch wurden die jungen Frauen geschlagen, getreten und beleidigt", hieß es weiter. Polizeimeldungen Schiffsunfall und betrunkener Kapitän auf der Mosel Nach dem Angriff flohen die vier jungen Täter. Laut Aussage der beiden Frauen soll es sich dabei um Personen aus Bad Schwalbach im Alter von 14 bis 21 Jahren handeln. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu der Attacke. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0612470780 entgegen.

Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler