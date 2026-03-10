Mehr als 2 Promille: Betrunkener liegt im Bahngleis und beleidigt Polizisten

Ansbach - Bundespolizisten wurden am Montagabend bei einer Rettungsaktion am Ansbacher Bahnhof von einem Betrunkenen bedroht.

Die Bundespolizei brachte den Mann aus der Gefahrenzone. (Symbolbild) © Bundespolizei

Die Beamten wurden gegen 20.20 Uhr alarmiert, weil eine Person im Abstellgleis lag. Eine Streife entdeckte den regungslosen Mann im Gleisbett.

Er wurde sofort aus der Gefahrenzone gerettet und auf den Bahnsteig gebracht. Dort schlug die Stimmung des inzwischen wieder ansprechbaren Mannes schlagartig um.

Der 56-Jährige ohne festen Wohnsitz reagierte laut Polizei aggressiv auf seine Retter, beleidigte die Beamten und sprach mehrere Drohungen aus.

Weil die Polizisten fürchteten, dass sich der Mann bei einem Sturz verletzt haben könnte, wurde der Rettungsdienst zur medizinischen Begutachtung angefordert. Die Sanitäter stellten jedoch keine Verletzungen fest.