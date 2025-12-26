Gewalteskalation an Weihnachten: Männer prügeln sich, Polizei muss Taser einsetzen

Bad Kreuznach - Besinnliches Fest? Von wegen! In Bad Kreuznach haben sich am Abend des ersten Weihnachtstages vier Personen eine Schlägerei geliefert und dadurch einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizeibeamten mussten einen Taser einsetzen, um die Lage in Bad Kreuznach beruhigen zu können. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Angaben der Beamten vom Freitag zufolge, war es am Donnerstag gegen 21.55 Uhr in der Hochstraße zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter von 28 bis 36 Jahren gekommen.

Eine Streife stellte die Gewalteskalation fest. Nach einer lautstarken Ansprache durch die eingesetzten Kräfte trat einer der Beteiligten die Flucht an.

Die am Ort des Geschehens verbliebenen Männer reagierten nicht auf die Ansprache der Polizei und schlugen stattdessen weiterhin aufeinander ein.

Erst als von den Streifenbeamten ein Taser gegen einen der Schläger eingesetzt wurde, konnte die Situation doch unter Kontrolle gebracht werden.