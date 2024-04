Gewaltexzess bei Schalke gegen Frankfurt: Fotos von Stadionschlägern veröffentlicht

Frankfurt am Main/Gelsenkirchen - Es war ein rabenschwarzer Tag für den deutschen Fußball: Am 20. Mai 2023 kam es bei der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt zu wüsten Ausschreitungen. Nun sucht die Polizei in diesem Zusammenhang mit veröffentlichten Fotos nach weiteren Stadionschlägern.