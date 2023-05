Gewalt auf Schalke: Eintracht reagiert, Polizei von Banner geschockt!

Gelsenkirchen/Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt hat die gewalttätigen Übergriffe von Fans unmittelbar nach Abpfiff der Bundesliga-Partie (2:2) am gestrigen Samstag auf Schalke scharf verurteilt.

Unmittelbar nach dem Abpfiff hatten einige Anhänger der Frankfurter die Absperrungen des Gästeblocks überwunden und waren auf die Schalker Südtribüne gelangt. © David Inderlied/dpa

"Wir werden uns diese Selbstverständlichkeit, mit der einige sich berufen fühlen, die Grenzen zu überschreiten, nicht bieten lassen können", teilte SGE-Vorstandsmitglied Philipp Reschke (50) am Sonntag mit. "Rivalität hin, Emotionen her - es gibt für dieses Verhalten keine Rechtfertigung."

Man werde bei der Aufklärung der Ereignisse die Polizei unterstützen, kündigte Reschke an. "Wir haben ein hohes Interesse daran, die Verantwortlichen zu identifizieren, um entsprechende Maßnahmen einleiten zu können."

Gewaltbereite SGE-Fans hatten in der Veltins-Arena die Absperrungen des Gästeblocks in Richtung Schalker Südtribüne überwunden und griffen dort die Heimfans an.

Danach kletterte der Schlägertrupp zurück in seinen Bereich, woraufhin laut einem Sprecher der Polizei in Gelsenkirchen die Schalker Fans in den Gästeblock drängten.

Dies habe man aber durch den massiven Einsatz von Polizeikräften verhindern können.