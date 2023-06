Blutiger Streit: Mann tötet eigenen Bruder mit Messer

Kaufering - In Oberbayern hat ein Mann seinen Bruder mit einem Messer tödlich verletzt. Der Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige wurde einem Richter vorgeführt und sitzt nun in U-Haft. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr in einer Wohnung in Kaufering zum Streit zwischen den Männern.

Dabei fügte der 35-Jährige seinem 42-jährigen Bruder mit einem Messer so schwere Verletzungen zu, dass der Mann noch in der Wohnung starb. Der alarmierte Notarzt konnte nichts mehr für den 42-Jährigen tun.

Laut Polizei ließ sich der 35-Jährige am Tatort widerstandslos festnehmen.

Was den Streit ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.