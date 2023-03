Gewalttat in Wiesbaden: Festnahme nach Fund von totem Mann (†53)

Wiesbaden - Leichenfund in Wiesbaden : Noch am gestrigen Mittwochabend konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Nach dem Fund der Leiche eines 53-jährigen Mannes am gestrigen Mittwoch ist es noch am Abend desselben Tages zu einer Festnahme gekommen. © 5VISION.NEWS

Ein 53 Jahre alter Mann war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr leblos in einer Wohnung in der Eschbornstraße entdeckt worden.

Ein Arzt konnte anschließend nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei schnell von einem Tötungsdelikt aus.

Am Morgen des heutigen Donnerstags bestätigte dann ein Polizeisprecher die Festnahme des Tatverdächtigen.