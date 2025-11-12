Gewaltverbrechen am Bahnhof? Mann erliegt vor Ort Verletzungen

Wiesloch - Im Rhein-Neckar-Kreis wurde am Mittwochmorgen ein Verletzter entdeckt. Die Einsatzkräfte rückten im Großaufgebot an - für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Leichnam wurde geborgen. Der Tatort wird derzeit noch untersucht. © René Priebe / PR-Video

"Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann vor Ort seinen Verletzungen", teilte die Polizei am Vormittag mit. Er sei gegen 5 Uhr im Bereich des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf verletzt vorgefunden worden.

Derzeit kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Der Tatort wird aktuell untersucht.

Der Betrieb am Bahnhof ist von dem Einsatz laut Polizei nicht beeinträchtigt.