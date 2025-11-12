Gewaltverbrechen am Bahnhof? Mann erliegt vor Ort Verletzungen
Wiesloch - Im Rhein-Neckar-Kreis wurde am Mittwochmorgen ein Verletzter entdeckt. Die Einsatzkräfte rückten im Großaufgebot an - für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.
"Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann vor Ort seinen Verletzungen", teilte die Polizei am Vormittag mit. Er sei gegen 5 Uhr im Bereich des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf verletzt vorgefunden worden.
Derzeit kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Der Tatort wird aktuell untersucht.
Der Betrieb am Bahnhof ist von dem Einsatz laut Polizei nicht beeinträchtigt.
Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Heidelberg übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621 174-4444 entgegengenommen.
Titelfoto: René Priebe / PR-Video