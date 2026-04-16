Glück im Unglück: So bewahrte eine Mutter ihren Sohn vor dem Gefängnis

Erfurt - Glück im Unglück hatte ein 28-Jähriger am Erfurter Hauptbahnhof: Seine Mutter bewahrte ihn in letzter Minute vor dem Gefängnis .

Eine Geldzahlung seiner Mutter bewahrte einen 28-Jährigen am Erfurter Hauptbahnhof vor der Haft. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Kurz vor Mitternacht kontrollierte die Bundespolizei den Mann am Mittwoch im Bahnhof. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn eine Ordnungshaft der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag.

Grund war laut Angaben der Beamten ein vollstreckbarer Beschluss wegen einer Ordnungswidrigkeit, deren Geldstrafe er bislang nicht bezahlt hatte.

Die Beamten nahmen den Deutschen daraufhin fest. Da er die geforderte Summe im niedrigen dreistelligen Bereich nicht selbst aufbringen konnte, griff er zum Telefon und rief seine Mutter an.