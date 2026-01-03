Golden-Retriever-Welpen bei Kontrolle entdeckt: Handel mit Hunden boomt

Simbach am Inn - Der Schmuggel von fünf jungen Hunden nach Deutschland ist an der österreichischen Grenze im Landkreis Rottal-Inn aufgeflogen, weil der Fahrer bei einer Kontrolle nervös gewesen war.

Fünf junge Golden Retriever wurde bei einer Grenzkontrolle ohne Papiere entdeckt. (Symbolfoto) © amiking/123RF

Die Grenzpolizisten hätten sich das Auto des Mannes am Freitag gegen 14.30 Uhr genauer angeschaut, weil er sich so unruhig verhalten habe, hieß es von der Polizei.

Die fünf jungen Welpen seien dabei in einer Transportbox im Kofferraum entdeckt worden.

Weil der 35-Jährige bei der Einreise über Simbach am Inn keine Unterlagen für die Tiere hatte, wird gegen ihn nun wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.