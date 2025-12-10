Goldhändler will Schmuck ausladen: Sturmhauben-Männer lauern schon auf ihn

Leverkusen/Köln - Nach einem Raubüberfall auf einen Goldhändler (43) in Leverkusen ist die Polizei auf der Suche nach den vier bislang unbekannten Tätern.

Die Polizei hat nach dem Raubüberfall auf einen Goldhändler (43) in Leverkusen Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie ein Sprecher der Kölner Ermittler am Mittwoch berichtete, hatten die mit Sturmhauben maskierten Täter dem 43-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstagabend an dessen Wohnanschrift im Leverkusener Stadtteil Schlebusch aufgelauert.

"Als er gegen 20.30 Uhr nach Hause gekommen war und Goldschmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus dem Kofferraum holen wollte, schlug einer der Angreifer den Goldhändler nieder", schilderte der Polizeisprecher.



Ein Komplize hielt den Mann fest, während ein weiterer Täter den Schmuck an sich nahm.

Anschließend flüchtete das Quartett mit dem vierten Verdächtigen in einem etwa fünf Jahre alten roten VW Golf ohne Kennzeichen.

Wie aktuelle Ermittlungen ergaben, könnten die Männer auf der Flucht das Fahrzeug gewechselt, den roten Wagen an einem unbekannten Ort abgestellt und sich in die Niederlande abgesetzt haben.