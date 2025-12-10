Goldhändler will Schmuck ausladen: Sturmhauben-Männer lauern schon auf ihn
Leverkusen/Köln - Nach einem Raubüberfall auf einen Goldhändler (43) in Leverkusen ist die Polizei auf der Suche nach den vier bislang unbekannten Tätern.
Wie ein Sprecher der Kölner Ermittler am Mittwoch berichtete, hatten die mit Sturmhauben maskierten Täter dem 43-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstagabend an dessen Wohnanschrift im Leverkusener Stadtteil Schlebusch aufgelauert.
"Als er gegen 20.30 Uhr nach Hause gekommen war und Goldschmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus dem Kofferraum holen wollte, schlug einer der Angreifer den Goldhändler nieder", schilderte der Polizeisprecher.
Ein Komplize hielt den Mann fest, während ein weiterer Täter den Schmuck an sich nahm.
Anschließend flüchtete das Quartett mit dem vierten Verdächtigen in einem etwa fünf Jahre alten roten VW Golf ohne Kennzeichen.
Wie aktuelle Ermittlungen ergaben, könnten die Männer auf der Flucht das Fahrzeug gewechselt, den roten Wagen an einem unbekannten Ort abgestellt und sich in die Niederlande abgesetzt haben.
Kölner Polizei sucht nach Raub auf Goldhändler nach Zeugen
Die Kölner Polizei ermittelt auf Hochtouren und ist in diesem Zusammenhang auch auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen, zum Standort des gesuchten Wagens, zum Verbleib des Schmucks oder zur Identität beziehungsweise zum Aufenthaltsort der vier Tatverdächtigen machen können.
Hinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa