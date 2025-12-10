Mit satten 146 Kilometern pro Stunde: Rowdy rast durch fränkisches Dorf nach Hessen
Von Angelika Resenhoeft und Maximilian Hölzel
Amorbach/Erbach - Lebensgefährlich! Im Dunkeln rast ein Autofahrer mit extrem hoher Geschwindigkeit durch einen kleinen Ort in Franken Richtung Hessen. Doch die Polizei ist schon wach.
Nach Polizeiangaben wurde der Verkehrsrowdy in einer Tempo-50-Zone mit satten 146 Kilometern pro Stunde erwischt, als er am frühen Mittwochmorgen durch Amorbach in Unterfranken Richtung Hessen raste.
Die Beamten konnten den Fahrer zwar nicht sofort stoppen, fuhren ihm aber nach. Im hessischen Erbach gelang es schließlich, den 25-Jährigen zum Anhalten zu bewegen.
Auf der mehr als zehn Kilometer langen Strecke im bayerisch-hessischen Grenzgebiet sei der Mann gegen 5.30 Uhr viel zu schnell unterwegs gewesen.
Alkohol oder andere Rauschmittel hätten dabei keine Rolle gespielt.
Beamte stellten den Führerschein des 25-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa