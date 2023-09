Golf mit zwei Insassen überschlägt sich: Fahrer (†42) sofort tot!

Erlensee - Horror-Crash! Am Mittwochabend kam es am Hanauer Kreuz bei Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) zu einem tödlichen Verkehrsunfall .

Trotz mehrerer Reanimationsversuche verstarb der 42-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

In der Rechtskurve der Ausfahrtspur verlor der Pfälzer wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 42-jähriger Mann gegen 20.40 Uhr mit seinem VW-Golf aus Richtung Hanau-Hafen kommend die Verbindungsstrecke der Bundesstraße 43a zur A66 in Richtung Frankfurt.

Während der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen der Unfallstelle wurde diese bis etwa 1 Uhr in der Nacht gesperrt. Der Sachschaden am Fahrzeug und an der Leitplanke wird insgesamt auf etwa 4500 Euro geschätzt.