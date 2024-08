Grabdiebe in Amberg unterwegs: Figuren, Schmuck und Lichter von Friedhof geklaut

Amberg - In der Dienstagnacht haben nach Einschätzung der Polizei mehrere Diebe auf dem Katharinenfriedhof in Amberg zahlreichen Grabschmuck und sakrale Gegenstände gestohlen.

In Amberg haben mehrere Täter gewaltsam zahlreichen Grabschmuck und sakrale Gegenstände von einem Friedhof gestohlen. (Symbolbild) © 123rf/lbrix

Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Demnach hätten die Unbekannten ihr Diebesgut in der Straße Am Fiederbach auf ein größeres Fahrzeug geladen und seien damit weggefahren.

"Sie entfernten gewaltsam verschiedene Gegenstände, wie Figuren, Schalen, Grablichter und anderen Grabschmuck von den Ruhestätten", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit.

"Durch das Handeln der Täter ist nach ersten Schätzungen ein Sach- und Beuteschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden." Insgesamt seien bislang mehr als 60 betroffene Gräber bekannt.

Die Kripo ermittelt unter anderem wegen Bandendiebstahls und der Störung der Totenruhe und hofft auf mögliche Zeugenhinweise.

Personen, denen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, verdächtige Personengruppen aufgefallen sind, werden gebeten, die Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu kontaktieren.