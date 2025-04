17.04.2025 13:12 Grausame Erkenntnis: 26-Jähriger soll seinen Bruder umgebracht haben

In einer Unterkunft in Kerpen bei Köln findet der Sicherheitsdienst die Leiche eines 29-Jährigen. Nun ist ein Tatverdächtiger in Haft.

Von Christoph Driessen Kerpen - Ein 26 Jahre alter Mann wird verdächtigt, in einer Flüchtlingsunterkunft in Kerpen bei Köln seinen eigenen Bruder getötet zu haben. Ein 26 Jahre alter Mann wird verdächtigt, seinen Bruder (†29) umgebracht zu haben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Der Tat in der Nacht zum Samstag sei ein Streit mit dem 29-Jährigen vorausgegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige bestreitet die Tat. Am Mittwoch wurde jedoch Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn erlassen. Das Opfer und der mutmaßliche Täter sind Syrer. Der 26-Jährige habe anders als das Opfer nicht in der Unterkunft gewohnt, sondern sei in Magdeburg gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Polizeimeldungen Mann fragt nach Herkunft, dann schießt er mit Gasdruckwaffe auf Syrer Nach der Tat sei er zunächst geflohen, in der Nacht zum Dienstag aber in die Unterkunft zurückgekehrt. Bewohner hätten daraufhin den Sicherheitsdienst alarmiert, der die Polizei gerufen habe. So sei es zur Festnahme des Verdächtigen gekommen.

