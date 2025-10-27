Grausame Tat in Parkanlage: Täter sticht auf Obdachlosen ein - Lebensgefahr!

Düsseldorf - In einer Parkanlage in Düsseldorf hat sich am späten Sonntagabend (26. Oktober) eine grausame Tat ereignet. Ein unbekannter Täter hat auf einen Obdachlosen eingestochen.

In Düsseldorf ist ein Obdachloser von einem unbekannten Täter niedergestochen worden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gingen gegen 23 Uhr mehrere Notrufe auf der Leitstelle ein, die von einer Auseinandersetzung in der Parkanlage an der Jacobistraße berichteten.

Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen, fanden sie einen Mann vor, der mehrere Stichverletzungen erlitten hatte.

Der 21-Jährige, der keinen Wohnsitz hat, schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Zudem ist der unbekannte Täter auf der Flucht.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei ermitteln inzwischen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.