28.07.2025 13:41 Grausige Entdeckung: Toter Dachs an Bushaltestelle aufgehängt

Ein toter Dachs wurde an einer Bushaltestelle in Auerbach in der Oberpfalz aufgehängt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Von Daniel Wieland Auerbach in der Oberpfalz - Ein toter Dachs ist an einem Seil hängend an einer Bushaltestelle im Landkreis Amberg-Sulzbach entdeckt worden. Alles in Kürze Toter Dachs an Bushaltestelle aufgehängt.

Tier war bereits tot, bevor es aufgehängt wurde.

Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Zeugen gesucht für Hinweise zum Fall.

Kontakt unter 09643/92040 möglich. Mehr anzeigen Die Polizei ermittelt, nachdem eine Tierleiche an einer Haltestelle aufgehängt wurde. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa Das Tier war schon tot, bevor es in der Nacht zu Sonntag Auerbach in der Oberpfalz aufgehängt worden war, wie die Polizei mitteilte. Ein Jagdpächter entsorgte den Kadaver. Bislang war es noch unklar, wie der Dachs ums Leben kam. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und sucht nach dem Täter. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Fall geben können. Wer etwas Verdächtigen beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 09643/92040 bei Polizei Auerbach in der Oberpfalz oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

