Polizei schnappt tierisches "Hindernis" auf der Straße

Tierischer Polizeieinsatz bei Magdeburg: Die Beamten schnappten am Samstagmorgen einen gefiederten Spaziergänger auf der offenen Straße.

Von Lena Schubert

Burg - Tierischer Polizeieinsatz bei Magdeburg: Die Beamten schnappten am Samstagmorgen einen gefiederten Spaziergänger auf offener Straße.

In Burg rannte eine Ente auf der Straße herum und musste einfangen werden.
In Burg rannte eine Ente auf der Straße herum und musste einfangen werden.  © Polizeirevier Jerichower Land

Gegen 8.30 Uhr meldete eine 59 Jahre alte Frau, dass in der Martin-Luther-Straße in Burg (Sachsen-Anhalt) eine frei laufende "Gans" den Straßenverkehr behindern würde.

Die Einsatzkräfte konnten das Tier ausfindig machen und wenig später mit Verantwortlichen der Stadt einfangen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem gefiederten Störenfried nicht um eine Gans, sondern um eine sogenannte Warzenente.

Mann mischt sich bei Einsatz ein und beißt Polizistin
Polizeimeldungen Mann mischt sich bei Einsatz ein und beißt Polizistin

Die Ente wurde dann zunächst dem Tierheim übergeben, wo sie nun auf die Abholung durch ihren rechtmäßigen Besitzer wartet.

Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den Tierhalter. Solltet Ihr wissen, wem die Ente gehört oder wo diese hingehört, so meldet Euch bitte im Polizeirevier Jerichower Land unter der Nummer 03921/920-0 oder via E-Mail.

Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: