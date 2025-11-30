Polizei schnappt tierisches "Hindernis" auf der Straße
Burg - Tierischer Polizeieinsatz bei Magdeburg: Die Beamten schnappten am Samstagmorgen einen gefiederten Spaziergänger auf offener Straße.
Gegen 8.30 Uhr meldete eine 59 Jahre alte Frau, dass in der Martin-Luther-Straße in Burg (Sachsen-Anhalt) eine frei laufende "Gans" den Straßenverkehr behindern würde.
Die Einsatzkräfte konnten das Tier ausfindig machen und wenig später mit Verantwortlichen der Stadt einfangen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit
Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem gefiederten Störenfried nicht um eine Gans, sondern um eine sogenannte Warzenente.
Die Ente wurde dann zunächst dem Tierheim übergeben, wo sie nun auf die Abholung durch ihren rechtmäßigen Besitzer wartet.
Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den Tierhalter. Solltet Ihr wissen, wem die Ente gehört oder wo diese hingehört, so meldet Euch bitte im Polizeirevier Jerichower Land unter der Nummer 03921/920-0 oder via E-Mail.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land