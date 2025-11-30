Polizei schnappt tierisches "Hindernis" auf der Straße

Burg - Tierischer Polizeieinsatz bei Magdeburg : Die Beamten schnappten am Samstagmorgen einen gefiederten Spaziergänger auf offener Straße.

In Burg rannte eine Ente auf der Straße herum und musste einfangen werden. © Polizeirevier Jerichower Land

Gegen 8.30 Uhr meldete eine 59 Jahre alte Frau, dass in der Martin-Luther-Straße in Burg (Sachsen-Anhalt) eine frei laufende "Gans" den Straßenverkehr behindern würde.

Die Einsatzkräfte konnten das Tier ausfindig machen und wenig später mit Verantwortlichen der Stadt einfangen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem gefiederten Störenfried nicht um eine Gans, sondern um eine sogenannte Warzenente.

Die Ente wurde dann zunächst dem Tierheim übergeben, wo sie nun auf die Abholung durch ihren rechtmäßigen Besitzer wartet.