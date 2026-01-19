Briefkästen und Klingelanlage mit Böllern zerstört
Greiz - Unbekannte Täter haben am Samstagabend im Greizer Heinrich-Mann-Ring mit Feuerwerkskörpern erheblichen Sachschaden verursacht.
Nach Angaben der Polizei brachten die Täter gegen 21.50 Uhr Pyrotechnik an einer Hausklingelanlage sowie an mehreren Briefkästen an.
Durch die Detonation wurden sowohl die Klingelanlage als auch mehrere Briefkästen beschädigt.
Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.
Die Polizei Greiz hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/6210 unter Angabe der Bezugsnummer 0014554/2026 bei der Polizei Greiz zu melden.
Titelfoto: Silas Stein/dpa