Briefkästen und Klingelanlage mit Böllern zerstört

Greiz - Unbekannte Täter haben am Samstagabend im Greizer Heinrich-Mann-Ring mit Feuerwerkskörpern erheblichen Sachschaden verursacht.

Unbekannte Täter richteten mit gezündeten Feuerwerkskörpern im Heinrich-Mann-Ring erheblichen Sachschaden an einer Hausklingel und mehreren Briefkästen an. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Nach Angaben der Polizei brachten die Täter gegen 21.50 Uhr Pyrotechnik an einer Hausklingelanlage sowie an mehreren Briefkästen an.

Durch die Detonation wurden sowohl die Klingelanlage als auch mehrere Briefkästen beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizei Greiz hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen.