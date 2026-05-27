Greizer Schlosspark: Historischer Pavillon abgebrannt
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Von Jana Kieseyer
Greiz - Ein historischer Pavillon im Schlosspark Greiz ist am frühen Mittwochmorgen vollständig niedergebrannt.
Der etwa vier mal vier Meter große Pavillon wurde durch den nächtlichen Vollbrand vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Bereich.
Aufgrund der vorgefundenen Umstände schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.
Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen und prüfe nun Zusammenhänge zu weiteren Ereignissen im Nahbereich des Parks.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa