Greizer Schlosspark: Historischer Pavillon abgebrannt

Greiz - Ein historischer Pavillon im Schlosspark Greiz ist am frühen Mittwochmorgen vollständig niedergebrannt .

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zum Brand aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge. (Archivfoto) © Daniel Vogl/dpa

Der etwa vier mal vier Meter große Pavillon wurde durch den nächtlichen Vollbrand vollständig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Bereich.

Aufgrund der vorgefundenen Umstände schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.