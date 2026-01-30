Lkw und Volkswagen krachen auf winterglatter Straße zusammen

Greußen - Die winterlichen Straßenverhältnisse auf der Bundesstraße 4 im Kyffhäuserkreis wurden am Donnerstag einem Lkw-Fahrer zum Verhängnis.

Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei berichtet, war der 39-jährige Lkw-Fahrer auf der glatten Straße zwischen dem Abzweig Feldengel und Greußen in den Gegenverkehr geraten.

Ein entgegenkommender Volkswagen-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver zwar einen Frontalcrash mit dem Lastwagen verhindern. Dennoch kollidierte der VW Passat mit der linken Fahrzeugseite des Lasters.

Der Volkswagen landete daraufhin im Straßengraben und blieb dort sichtbar demoliert stehen. Der 36-jährige Autofahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.