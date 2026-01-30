Lkw und Volkswagen krachen auf winterglatter Straße zusammen
Greußen - Die winterlichen Straßenverhältnisse auf der Bundesstraße 4 im Kyffhäuserkreis wurden am Donnerstag einem Lkw-Fahrer zum Verhängnis.
Wie die Polizei berichtet, war der 39-jährige Lkw-Fahrer auf der glatten Straße zwischen dem Abzweig Feldengel und Greußen in den Gegenverkehr geraten.
Ein entgegenkommender Volkswagen-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver zwar einen Frontalcrash mit dem Lastwagen verhindern. Dennoch kollidierte der VW Passat mit der linken Fahrzeugseite des Lasters.
Der Volkswagen landete daraufhin im Straßengraben und blieb dort sichtbar demoliert stehen. Der 36-jährige Autofahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Den Angaben nach beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro. Der Verkehr wurde zeitweise einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.
Titelfoto: Silvio Dietzel