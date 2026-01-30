Über 100.000 Euro Schaden: VW-Mitarbeiter klaut jahrelang Autoteile

Braunschweig - Dreister Klau aus dem niedersächsischen VW-Werk: Die Polizei kam einem Mitarbeiter auf die Schliche, der sein Diebesgut online verkaufte.

Ein Mann soll über acht Jahre unzählige Autoteile aus einem VW-Werk geklaut haben. © Polizei Braunschweig

Ein 39 Jahre alter Mann aus Salzgitter, der in dem VW-Werk in Braunschweig arbeitet, soll über acht Jahre Unmengen Ware gestohlen haben.

Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei die Wohnung des Beschuldigten und fanden zahlreiche Autoteile für VW- und Audi-Wagen vor.

Dabei handelt es sich überwiegend um Bremsanlagen für hochmotorisierte Autos, teilte die Polizei Braunschweig mit. Die Beweise wurden eingezogen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige die Fahrzeugteile auf Arbeit mitgehen ließ und sie anschließend über Online-Verkaufsplattformen vertickte.