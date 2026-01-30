Über 100.000 Euro Schaden: VW-Mitarbeiter klaut jahrelang Autoteile

Dreister Klau aus dem niedersächsischen VW-Werk: Die Polizei kam einem Mitarbeiter auf die Schliche, der sein Diebesgut online verkaufte.

Von Lena Schubert

Braunschweig - Dreister Klau aus dem niedersächsischen VW-Werk: Die Polizei kam einem Mitarbeiter auf die Schliche, der sein Diebesgut online verkaufte.

Ein Mann soll über acht Jahre unzählige Autoteile aus einem VW-Werk geklaut haben.
Ein 39 Jahre alter Mann aus Salzgitter, der in dem VW-Werk in Braunschweig arbeitet, soll über acht Jahre Unmengen Ware gestohlen haben.

Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei die Wohnung des Beschuldigten und fanden zahlreiche Autoteile für VW- und Audi-Wagen vor.

Dabei handelt es sich überwiegend um Bremsanlagen für hochmotorisierte Autos, teilte die Polizei Braunschweig mit. Die Beweise wurden eingezogen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige die Fahrzeugteile auf Arbeit mitgehen ließ und sie anschließend über Online-Verkaufsplattformen vertickte.

Der Mann verkaufte das Diebesgut online.
Der Schaden, der durch seinen Klau entstanden ist, wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Allein die Teile, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden, sind rund 80.000 Euro wert.

