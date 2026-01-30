Mann erschossen? Falscher Notruf löst Großeinsatz aus

Pfedelbach - Ein falscher Notruf bei der Polizei hat in Pfedelbach im Hohenlohekreis einen großen Einsatz ausgelöst.

Die Polizei fand vor Ort keine verletzte Person oder eine Leiche. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein bislang unbekannter Anrufer habe sich telefonisch bei der Polizei gemeldet und behauptet, er habe eine Person erschossen.

Daraufhin seien zahlreiche Streifenwagen zu der genannten Adresse in Pfedelbach gefahren und hätten das Gebiet weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei mit.

Der Mann, dessen Namen der unbekannte Anrufer am Telefon benutzt hatte, wurde laut Polizei widerstandslos festgenommen. Eine Leiche oder eine verletzte Person habe man weder in seiner Wohnung noch in der Umgebung finden können.