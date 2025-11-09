Grillfeier endet für 13 Gäste im Krankenhaus

Straubing - Zwei Männer haben bei einer Grillfeier in Straubing Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten, bei elf weiteren Gästen wurden erhöhte Werte festgestellt.

Der Rettungsdienst brachte zwei Männer ins Krankenhaus, weitere elf Gäste folgten. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Auf der Feier des Bauhofs Straubing mit rund 50 Gästen sei ohne ausreichende Belüftung in einer Fahrzeughalle gegrillt worden, teilte die Polizei mit.

Ein 85-Jähriger verlor den Angaben zufolge vorübergehend das Bewusstsein, ein 68-Jähriger klagte ebenfalls über Beschwerden. Der Rettungsdienst brachte beide Männer nach dem Vorfall am Freitagabend ins Krankenhaus.

Das Krankenhaus habe die Polizei informiert. Nachdem die Gäste vom Rettungsdienst untersucht wurden, kamen laut Polizei elf weitere Besucher wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte ebenfalls ins Krankenhaus.

Weshalb bei der Feier innerhalb der Halle gegrillt wurde, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.