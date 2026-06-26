Grölende Aggro-Gruppe geht im Erzgebirge auf Polizisten los

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) kehrt keine Ruhe ein. Immer wieder kommt es zu Polizeieinsätzen aufgrund von körperlichen Auseinandersetzungen. Auch am Mittwoch mussten die Beamten eingreifen. Was dieser Vorfall mit einer Geschichte zu tun hat, die in den sozialen Netzwerken kursiert? TAG24 hat nachgefragt.

Immer wieder muss die Polizei in Aue wegen körperlichen Auseinandersetzungen ausrücken. © Uwe Meinhold

Gegen 20 Uhr wurden Streifenbeamte des Polizeireviers Aue wegen einer grölenden Gruppe in die Schwarzenberger Straße gerufen. In der Nähe der besagten Straße trafen sie in einer Gasse auf vier Männer und eine Frau, die gemeinsam unterwegs waren.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, schien für die Beamten die Situation unter den vier Männern aufgeheizt und eine körperliche Auseinandersetzung zu drohen, woraufhin die Einsatzkräfte das Quartett aufforderten, voneinander abzulassen.

Doch die Gemüter beruhigten sich nicht. Während der anschließenden Feststellung der Identitäten gingen drei Männer (18, 20, 27) auf die Polizisten los.

Die Beamten setzten daraufhin Reizgas ein und konnten die beiden älteren Männer dingfest machen. Der 18-Jährige versuchte indessen, die Streifenbeamten mit einem Fahrrad zu bewerfen, was jedoch unterbunden werden konnte.

"Bei den drei alkoholisierten Gestellten handelt es sich um syrische Staatsbürger", beschrieb die Polizei das Trio, das vor Ort noch von Rettungskräften untersucht wurden. Alle drei sowie die Polizeibeamten waren unverletzt.

Um weitere Straftaten zu unterbinden, blieben die drei Männer bis in die frühen Morgenstunden in Polizeigewahrsam.

DIe Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern weiter an.