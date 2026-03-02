Heimtückischer Mordversuch? Frau wollte Ehemann wohl im Schlaf töten
Einbeck - In Einbeck (Niedersachsen) ist ein 73-Jähriger am Freitag nur knapp dem Tod entkommen, nachdem seine eigene Ehefrau (67) ihn im Schlaf ermorden wollte.
Ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Northeim zufolge wollte die 67-jährige Frau das spätere Opfer dieses zunächst ersticken. Der Rentner habe im Bett gelegen und geschlafen, als die Tatverdächtige ihm ein Handtuch auf Mund und Nase drückte.
Als der 73-Jährige aufwachte, soll seine Ehefrau versucht haben, ihn mit einem Messer zu erstechen. Ein Angehöriger der Familie konnte den Angriff jedoch beenden, erklärte ein Sprecher der Polizei.
Beim Abwehren erlitt der Rentner leichte Schnittverletzungen. Gegen etwa 8.50 Uhr wurden die Beamten über den Vorfall informiert. Aufgrund des Vorfalls wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet, hieß es weiter.
Die 67-Jährige wurde nach der Tat in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Ihr Ehemann konnte nach einer Behandlung im Krankenhaus noch am selben Tag wieder entlassen werden.
Titelfoto: David Inderlied/dpa