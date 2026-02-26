Razzia in Leipzig: 19 Männer wegen Missbrauch und Kinderpornografie im Visier

Leipzig - Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern und der Verbreitung von Kinderpornografie hat es am Mittwoch groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen in Leipzig gegeben. 19 Männer stehen im Fokus der Ermittlungen.

Insgesamt 20 Orte wurden am Mittwoch durchsucht. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Die Kriminalpolizei Leipzig hat zusammen mit der sächsischen Bereitschaftspolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft von 6 bis 11 Uhr Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt 20 Orten in Leipzig durchgesetzt, bestätigte Sprecherin Susanne Lübcke.

Hintergrund des Einsatzes sind Ermittlungen gegen 19 Männer im Alter zwischen 16 und 72 Jahren.

Sie stehen im Verdacht, Kinder sexuell missbraucht sowie kinder- und jugendpornografische Inhalte erworben und verbreitet zu haben. Zudem werden ihnen weitere Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern vorgeworfen.

"Bei den Durchsuchungen wurden über 80 Datenträger sichergestellt", bestätigte Lübcke.