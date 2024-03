Großbrände in Firma fordern Millionenschaden: Polizei nimmt mutmaßlichen Serientäter fest

Jessen (Elster) - Schon wieder! Auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft im Landkreis Wittenberg hat es am Dienstagabend erneut heftig gebrannt, Dutzende Kräfte der Feuerwehr kamen zum Einsatz. Ein Tatverdächtiger, der möglicherweise auch für vorangegangene Brände verantwortlich ist, konnte festgenommen werden.

Das dritte Mal musste die Feuerwehr in diesem Jahr auf dem Gelände einen Brand löschen, hohe Schäden konnten aber nicht verhindert werden. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Jessen

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau am Mittwoch mitteilten, waren die Flammen gegen 20.50 Uhr in einer Lagerhalle der Agrargenossenschaft Holzdorf im Jessener Ortsteil Buschkuhnsdorf ausgebrochen.

Als die 92 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen am Ort des Geschehens eintrafen, habe das 45 mal 25 Meter große Gebäude, in dem Futtermittel, Stroh und landwirtschaftliches Gerät gelagert wurden, bereits in voller Ausdehnung gebrannt.

Die Halle sei völlig zerstört worden. "Der Schaden wird derzeit auf mindestens 500.000 Euro geschätzt", so die Behörden.

Noch während der Löscharbeiten bemerkten Zeugen eine verdächtige Person in der Nähe des Brandortes. "Der Mann, welcher sich dem Zugriff der Zeugen entziehen konnte, wurde kurz darauf an seiner Wohnanschrift im Jessener Bereich durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen", hieß es weiter.