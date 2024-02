Opfer nach Großbränden verzweifelt: Täter nahmen in Kauf, dass Menschen und Tiere sterben

Jessen (Elster)/Leipzig - Verheerende Flammen richteten Mitte Januar im Landkreis Wittenberg Schäden in Millionenhöhe an: Zweimal setzten Unbekannte einen Landwirtschaftsbetrieb in Brand, zweimal nahmen sie in Kauf, dass Menschen und Tiere verletzt oder gar getötet werden. Jetzt soll "Kripo Live" dabei helfen, die Brandstifter dingfest zu machen.