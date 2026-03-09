Autos brennen lichterloh vor Mehrfamilienhaus: War es Brandstiftung?

Stade - In der Nacht zu Sonntag sind im Hahler Weg in Stade aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos vollständig ausgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei Stade am Sonntag mitteilte, hatten aufmerksame Zeugen den Brand bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Aus noch unbekannter Ursache sind in der Nacht zu Sonntag zwei Autos in Stade in Flammen aufgegangen. © Polizeiinspektion Stade

Als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, standen zwei Autos, die direkt vor einem Mehrfamilienhaus geparkt waren, lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Dadurch verhinderten die Einsatzkräfte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergriffen.

Ganz ohne Schäden blieb das Gebäude dennoch nicht: Durch die enorme Hitze der Flammen wurde das Mehrfamilienhaus leicht beschädigt.

Der entstandene Gesamtschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 60.000 Euro geschätzt. Noch in der Nacht führten Beamte der Polizei Stade erste Befragungen durch und begannen mit den Ermittlungen zur Brandursache.