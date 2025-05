23.05.2025 10:16 Große Aufregung in Riedenburg: Schule von Polizeikräften durchsucht

Aufregung am Freitagmorgen: Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei in Bayern eine Schule in Riedenburg im Landkreis Kelheim durchsucht.

Von Jan Höfling

Riedenburg - Aufregung am Freitagmorgen: Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei eine Schule in Riedenburg im Landkreis Kelheim durchsucht.

Droh-Mail löste Großeinsatz aus

Keine verdächtigen Gegenstände gefunden

Akute Gefahr wird nicht vermutet

Hintergrund der Aktion war den Angaben zufolge eine kurz nach 7 Uhr eingegangene Droh-Mail. Laut einem zuständigen Polizeisprecher konnten bei einer gründlichen Absuche keine verdächtigen Gegenstände ausgemacht werden. Der Einsatz wurde entsprechend inzwischen wieder beendet. Auch der Schulbetrieb sei in Absprache mit der Schulleitungen vor Ort freigegeben worden. Die Ermittlungen gegen den Absender der E-Mail dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In den vergangenen Wochen war es im Freistaat immer wieder zu recht ähnlichen Vorfällen gekommen. Erstmeldung: 9.51 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.16 Uhr

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa