Großeinsatz: 42-Jähriger zieht Messer im Supermarkt
Sondershausen - Ein größerer Polizeieinsatz hat sich am Samstagnachmittag in der Schlossberggalerie in Sondershausen ereignet.
Nach aktuellen Informationen der Polizei geriet ein 42-jähriger Kunde in einem Supermarkt gegen 17 Uhr mit einem Sicherheitsmitarbeiter in einen Streit.
Dabei soll er ein Messer gezogen und den Security-Mitarbeiter bedroht haben. Anschließend richtete der Mann das Messer gegen sich selbst und drohte mit Suizid.
Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen ausfindig machen und mit ihm sprechen. Währenddessen wurde der Supermarkt vorsorglich geräumt. Nach Angaben der Polizei gerieten die übrigen Kunden dabei nicht in Gefahr.
Schließlich ließ sich der Mann von den Beamten zum Aufgeben überreden.
Die Einsatzkräfte überwältigten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam. Anschließend wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizei hat gegen den Mann Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten aufgenommen.
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