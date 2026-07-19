Großeinsatz: 42-Jähriger zieht Messer im Supermarkt

Sondershausen - Ein größerer Polizeieinsatz hat sich am Samstagnachmittag in der Schlossberggalerie in Sondershausen ereignet.

Ein Mann soll in einem Supermarkt in der Schlossberggalerie einen Security-Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. (Symbolbild) © 123RF/ alexverrone

Nach aktuellen Informationen der Polizei geriet ein 42-jähriger Kunde in einem Supermarkt gegen 17 Uhr mit einem Sicherheitsmitarbeiter in einen Streit.

Dabei soll er ein Messer gezogen und den Security-Mitarbeiter bedroht haben. Anschließend richtete der Mann das Messer gegen sich selbst und drohte mit Suizid.

Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen ausfindig machen und mit ihm sprechen. Währenddessen wurde der Supermarkt vorsorglich geräumt. Nach Angaben der Polizei gerieten die übrigen Kunden dabei nicht in Gefahr.

Schließlich ließ sich der Mann von den Beamten zum Aufgeben überreden.