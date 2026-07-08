Großeinsatz an Gymnasium in Oberbayern: Offenbar Amoklauf, verletzte Schülerinnen außer Lebensgefahr

Schongau - Bei einem mutmaßlichen Amoklauf an einem Gymnasium in Oberbayern sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden.

Einsatzfahrzeuge stehen vor dem Welfen-Gymnasium in Schongau. © Christoph Peters/Münchner Merkur/tz/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein 16-Jähriger festgenommen. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine Amoktat. "Wir gehen von einem Täter aus, der hier mit Messer und auch einer Schusswaffe unterwegs war", sagte Innenminister Joachim Herrmann (69, CSU). Einen weiteren Täter gibt es laut Herrmann nach derzeitigem Stand nicht.

Mindestens zwei Mädchen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Es handelt sich um Schülerinnen des Gymnasiums. Beide Verletzte befinden sich inzwischen außer Lebensgefahr.

Wie viele Menschen insgesamt wie schwer verletzt wurden, blieb zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sprach von einer einstelligen Zahl Verletzter.

Mehr als 15 Streifen waren am Mittag zum Welfen-Gymnasium im Dornauer Weg in Schongau geeilt. Auch sechs Hubschrauber seien am Einsatz beteiligt, vier davon von der ADAC-Luftrettung, sagte ein Sprecher. Einer der vier Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.

Der Vorfall habe sich teilweise auf dem Schulgelände und in unmittelbarer Nähe des Gymnasiums ereignet.

Der mutmaßliche Täter befand sich zunächst auf der Flucht, konnte dann aber gefasst werden. Ob er ein Schüler des Gymnasiums ist, war zunächst nicht klar. Auch zum möglichen Motiv des Täters machte die Polizei zunächst keine Angaben.