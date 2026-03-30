Großeinsatz an Regelschule: Angedrohte Gewalttat lässt Polizei anrücken
Mühlhausen - Großer Polizeieinsatz am Montagvormittag in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis): Betroffen war die Regelschule "Thomas Müntzer" in der Karl-Marx-Straße.
Wie die Einsatzkräfte inzwischen in einer Mitteilung erklären, sei per Anruf eine Gewalttat angedroht worden.
Die Schulleitung hatte daraufhin umgehend die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten sofort in großer Stärke aus, sperrten die umliegenden Straßen ab und überprüften das Schulgebäude.
Im weiteren Verlauf konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Polizei konnte keine Bedrohung oder Gefahrenlage feststellen. Inzwischen hat sich die Situation vor Ort entspannt.
Die polizeilichen Maßnahmen konnten in der Folge "sukzessive zurückgefahren", erklärten die Einsatzkräfte. Von wem die Drohmeldung stammt, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.
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