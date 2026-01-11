Nahe Bastei: Geldautomat in Brand gesteckt

Lohmen - Man nimmt wohl, was man kriegen kann ... Diebe brachen einen Geldautomaten in der Basteistraße in Lohmen ( Sächsische Schweiz ) auf.

Der Geldautomat in der Nähe der Bastei war das Ziel der Täter. © Daniel Förster

Festgestellt wurde die Tat am Samstagvormittag, wie die Polizei mitteilte. Offenbar war die Geldkassette das Ziel. Doch an diese kamen die Automatenknacker nicht heran.

So stahlen sie nur die Druckereinheit des Automaten, die für Quittungen gebraucht wird.

Immerhin 1000 Euro ist das Gerät wert. Weitaus höher ist aber der Schaden, denn nach dem Bruch setzten die Diebe den Automaten noch auf unbekannte Weise in Brand.