Großeinsatz an Zittauer Schule: Schüler müssen Gebäude verlassen

Zittau - In einem Schulzentrum in Zittau ist es am Mittwochvormittag zu einer Androhung einer Straftat gekommen - die Polizei hat das Gebäude evakuiert.

Es ist nicht der erste Vorfall, der sich an der Richard-von-Schlieben-Schule ereignet hat. © xcitepress/tb

Wie die Polizei Görlitz mitteilt, wurden sie gegen 11.30 Uhr zur Richard-von-Schlieben Oberschule auf der Schliebenstraße gerufen.

Anlass war eine Drohung, die Unbekannte in Form von Schmierereien am Schulgebäude hinterlassen hatten.

Schüler entdeckten die entsprechenden Inschriften an einer Tür und meldeten den Vorfall.

Daraufhin rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften an und begann mit der Durchsuchung des Gebäudes. Auch ein Sprengstoffspürhund kam dabei zum Einsatz.

Das Schulzentrum wurde vorsorglich vollständig evakuiert. Ein Teil der Schüler wurde in eine angrenzende Turnhalle gebracht, wo sie derzeit auf die Abholung durch ihre Erziehungsberechtigten warten.