Großeinsatz an Zittauer Schule: Schüler müssen Gebäude verlassen
Zittau - In einem Schulzentrum in Zittau ist es am Mittwochvormittag zu einer Androhung einer Straftat gekommen - die Polizei hat das Gebäude evakuiert.
Wie die Polizei Görlitz mitteilt, wurden sie gegen 11.30 Uhr zur Richard-von-Schlieben Oberschule auf der Schliebenstraße gerufen.
Anlass war eine Drohung, die Unbekannte in Form von Schmierereien am Schulgebäude hinterlassen hatten.
Schüler entdeckten die entsprechenden Inschriften an einer Tür und meldeten den Vorfall.
Daraufhin rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften an und begann mit der Durchsuchung des Gebäudes. Auch ein Sprengstoffspürhund kam dabei zum Einsatz.
Das Schulzentrum wurde vorsorglich vollständig evakuiert. Ein Teil der Schüler wurde in eine angrenzende Turnhalle gebracht, wo sie derzeit auf die Abholung durch ihre Erziehungsberechtigten warten.
Nicht der erste Vorfall an der Schule
Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz dauert aktuell noch an. Nach derzeitigem Stand gehen die Beamten jedoch nicht von einer ernsthaften Gefährdung aus.
Bereits im Januar 2024 und im März 2026 kam es an der "Richard-von-Schlieben-Schule" zu ähnlichen Vorfällen, bei denen Schmierereien entdeckt wurden, die Straftaten androhten. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Bildmontage: xcitepress/tb