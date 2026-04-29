Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Polizei schnappt Jugendlichen nach Fahndung

Tornesch - Großeinsatz vor den Toren Hamburgs! Die Polizei hat in Tornesch ( Kreis Pinneberg ) einen 16-Jährigen festnehmen können, der zuvor mit einer Schusswaffe die Gegend unsicher gemacht haben soll.

Die Polizei hat in Tornesch, westlich von Hamburg, einen jungen Mann festgenommen, nachdem er mit einer Waffe auf einem Supermarktparkplatz hantiert hatte. © Florian Sprenger

Wie die Polizei am Vormittag mitgeteilt hatte, war ein Mitarbeiter eines Lebensmittel-Geschäftes auf den Mann mit der Waffe aufmerksam geworden. Er hatte gegenüber den Beamten bestätigt, dass mindestens einmal in die Luft geschossen worden sei.

Vor Ort hatten die Einsatzkräfte Schreckschussmunition gefunden. Daher war die Polizei von keiner konkreten Gefährdung ausgegangen, so ein Sprecher.

Eine Fahndung, bei der auch eine in der Nähe befindliche Schule durchsucht worden war, war zunächst erfolglos geblieben. Anschließend waren die Maßnahmen auf das gesamte Stadtgebiet von Tornesch ausgeweitet worden.

Am Nachmittag erklärte ein Sprecher schließlich, dass ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger, der bereits polizeibekannt war, festgenommen werden konnte.