Großeinsatz bei Köln: Gefahr für Anwohner - Feuerwehr mit dringlichem Rat
Hürth - Auf dem Gelände einer Firma in Hürth-Kalscheuren bei Köln kommt es derzeit zu einem Großeinsatz: Eine große Lagerhalle brennt lichterloh. Die Lage für die Bevölkerung ist ernst.
Wie die Feuerwehr mitteilte, kommt es aufgrund des Brandereignisses derzeit zu "Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag". Gesundheitliche Beeinträchtigungen können in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.
Anwohner sollen sich in geschlossene Räume begeben und Fenster und Türen schließen. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden, wie es weiter heißt.
Zudem wird darum gebeten, für weitere Informationen das Radio eingeschaltet zu lassen und gegebenenfalls die Nachbarn zu warnen.
Brandgase können eine akute Gesundheitsgefahr darstellen und schwere Verletzungen verursachen oder sogar zum Tod führen.
Sie enthalten zahlreiche Atemgifte, meist in hohen Konzentrationen.
Warn-App NINA löst aus
Bei Rauchniederschlag handelt es sich um Ascheteilchen (oder Ruß), die nach einem Feuer durch die Luft fliegen und sich in der Umgebung ablagern. Das Einatmen dieser Teilchen kann ebenfalls gesundheitsschädlich sein.
Die Gefahr wurde von den Sicherheitsbehörden als schwerwiegend eingestuft. Die Lage sei definitiv ernst zu nehmen. Auch die Warn-App NINA löste aus.
Titelfoto: Jan Ohmen