Großeinsatz bei Köln: Gefahr für Anwohner - Feuerwehr mit dringlichem Rat

Hürth - Auf dem Gelände einer Firma in Hürth-Kalscheuren bei Köln kommt es derzeit zu einem Großeinsatz: Eine große Lagerhalle brennt lichterloh. Die Lage für die Bevölkerung ist ernst.

In Hürth-Kalscheuren bei Köln brennt seit dem Mittag eine große Lagerhalle. © Jan Ohmen

Wie die Feuerwehr mitteilte, kommt es aufgrund des Brandereignisses derzeit zu "Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag". Gesundheitliche Beeinträchtigungen können in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Anwohner sollen sich in geschlossene Räume begeben und Fenster und Türen schließen. Auch Klima- und Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden, wie es weiter heißt.

Zudem wird darum gebeten, für weitere Informationen das Radio eingeschaltet zu lassen und gegebenenfalls die Nachbarn zu warnen.

Brandgase können eine akute Gesundheitsgefahr darstellen und schwere Verletzungen verursachen oder sogar zum Tod führen.

Sie enthalten zahlreiche Atemgifte, meist in hohen Konzentrationen.