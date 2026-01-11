Großeinsatz der Feuerwehr: Scheune steht am Abend in Flammen
Hohenstein - In Hohenstein im Landkreis Nordhausen brannte am Samstagabend eine Scheune. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Das Feuer war gegen 21.30 Uhr am "Liebenroder Schulberg" im Ortsteil Liebenrode ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.
Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten gelöscht werden. Nichtsdestotrotz entstand den Angaben nach ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.
Eine konkrete Gefahr für die benachbarten Anwohner sowie Wohnhäuser habe augenscheinlich zu keinem Zeitpunkt bestanden, erklärten die Beamten.
Zur Brandursache liegen bislang noch keine Informationen vor. Die Kripo kam zum Einsatz, ermittelt wird im Zusammenhang mit einer fahrlässigen Brandstiftung.
Titelfoto: Silvio Dietzel