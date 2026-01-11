Großeinsatz der Feuerwehr: Scheune steht am Abend in Flammen

Hohenstein - In Hohenstein im Landkreis Nordhausen brannte am Samstagabend eine Scheune. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr musste am Samstagabend nach Hohenstein ausrücken. © Silvio Dietzel

Das Feuer war gegen 21.30 Uhr am "Liebenroder Schulberg" im Ortsteil Liebenrode ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten gelöscht werden. Nichtsdestotrotz entstand den Angaben nach ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Eine konkrete Gefahr für die benachbarten Anwohner sowie Wohnhäuser habe augenscheinlich zu keinem Zeitpunkt bestanden, erklärten die Beamten.